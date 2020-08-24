Обстановка в Хабаровске 24 августа 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 24 августа 2020 года, нет холодной воды в доме №43 на улице Белорусской, горячая вода отсутствует в доме №5 на улице Оборонной. За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 79,1 кубометра мусора, эвакуировали пять неправильно припаркованных автомобилей, случилось 34 дорожных аварии, один пожар и шесть возгораний. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 782 раза.

- Сегодня, 24 августа, проведут дорожные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Большая, Тихоокеанская, Южная, а также в переулках Трубный и Смены, на проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

По данным на вечер 23 августа, за последние сутки COVID-19 диагностировали у семи жителей Хабаровска. Обще число заболевших с начала пандемии в краевом центре 6796 человек. Горожан призывают соблюдать меры безопасности, социальную дистанцию и масочный режим.