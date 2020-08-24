Шесть человек пострадали при столкновении машин в центре Хабаровска Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Шесть человек пострадали при столкновении машин в центре Хабаровска. Происшествие случилось в минувшую субботу, 22 августа. По предварительной информации, машина Infiniti QX-50 двигалась по Уссурийскому бульвару со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Ленинградской. В районе перекрестка улицы Дикопольцева и Уссурийского бульвара женщина, управлявшая иномаркой, не уступила дорогу машине Toyota Prius Hybrid, движущейся прямо по главной дороге. Автомобили столкнулись. От удара машина Toyota Prius Hybrid начала бесконтрольно двигаться и наехала на металлическую ограду.

- Пострадала водитель машины Infiniti QX-50. У женщины диагностировали закрытый перелом костей таза и поверхностную травму головы. Пострадал и водитель автомобиля Prius Hybrid, ударившийся при столкновении головой. Помощь врачей понадобилась пассажирам обеих машин, среди которых был несовершеннолетний, - рассказал информированный источник.

На момент аварии оба водителя были трезвы.