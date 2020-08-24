В Хабаровске горожан приглашают на утреннюю зарядку ФОТО: ДССХК

В Хабаровске горожан приглашают на утреннюю зарядку. Акция, посвященная заботе о здоровье, стартовала сегодня, 24 августа, на стадионе имени Ленина. Организаторы мероприятия планируют проводить зарядку ежедневно и приглашают всех желающих присоединиться.

- Ждем вас ежедневно в 07:45. Спортивное мероприятие проводят при условии хорошей погоды, - прокомментировали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Напомним, с 24 августа в Хабаровском крае заработают фитнес-центры и другие спортивные объекты. Ранее сообщалось, что власти региона готовы открыть для посетителей кинотеатры и театры. Двери учреждений культуры, в том числе дома культуры, филармонии и цирки также откроются 24 августа.

Напомним, с 20 августа заработают музыкальные школы, школы искусств, детские центры, центры военно-патриотического воспитания и подростковые клубы.