Погода на 1 сентября в Хабаровске обещает быть теплой Фото: Виктор МАРТЫНОВ

Погода на 1 сентября в Хабаровске обещает быть теплой. Такой прогноз сделали синоптики. По оценкам специалистов, это будет погожий осенний день, температура ночью ожидается на уровне +18 градусов, днем +23 градуса.

- Прогнозируют переменную облачность, возможен кратковременный дождь - но это маловероятно. Высока вероятность, что в этот день скорее всего будет сухо и относительно безветренно. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью до пяти метров в секунду, а влажность воздуха составит 70 процентов, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что в целом погода в сентябре будет довольно теплой и солнечной. Возможно, это компенсация лета за дождливый июль. Однако синоптики не исключают вероятность дождей. Осадки ожидаются после 1 сентября, а также с 17 по 20 число месяца.