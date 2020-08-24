В Хабаровский край доставили 92 процента новых учебников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровский край доставили 92 процента новых учебников. Всего в регионе заказали 374 тысячи 984 книги. В этом году полностью обновят издания для десятых классов. На обновление учебных пособий из краевого бюджета выделено 150 миллионов рублей.

- Новые книги поступят во все районы края. На сегодняшний день доставили пока свыше 340 тысяч экземпляров учебной литературы. Отметим также, что в Солнечный, Амурский и имени Лазо районы, а также в Хабаровск книги доставили в полном объеме, - прокомментировали в региональном минобре.

К слову, в школы трех районов края заказали в том числе электронные учебники и учебные пособия - всего 11,7 тысячи штук. Обучаться с использованием цифровых технологий будут дети Николаевского, Ванинского и имени Лазо районов.