Фермеры продали почти семь тысяч тонн продукции в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фермеры продали почти семь тысяч тонн продукции в Хабаровске. Таков итог торговли в минувшие выходные на ярмарке выходного дня. Это своего рода рекорд, зафиксированный за все время работы ярмарок.

- Рост продаж связывают с подходом свежего урожая. Жители охотно покупают огурцы и помидоры, капусту, ягоду и многое другое. Спросом пользуется молодой картофель, урожайность которого в несколько раз больше, чем годом ранее. К слову, торговцы также оказывают услугу доставки продукции на дом, - отметили в краевом минсельхозе.

Отметим также, что в минувшую субботу установили рекорд по продажам меда. Это был тематический день, когда можно было купить не только разные сорта меда, но и сладкие напитки на его основе с добавлением дальневосточных ягод и трав. Предприниматели в этот день реализовали около четырех тонн продукции.