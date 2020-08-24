Несовершеннолетний на мопеде врезался в иномарку в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Несовершеннолетний на мопеде врезался в иномарку в Хабаровске. Дорожная авария случилась в минувшую субботу, 22 августа. По предварительной информации, мальчик на мопеде Honda Dio двигался по улице Рокоссовского в сторону улицы Малиновского. В районе дома №23 он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с транспортным средством Toyota Platz, движущимся во встречном направлении.

- В результате аварии пострадал несовершеннолетний, управлявший мопедом. Ему понадобилась помощь врачей. У него диагностировали ушибы и ссадины головы, конечностей, ушиб бедра, - рассказал информированный источник.

Известно, что мальчик гулял с друзьями, был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов. Кроме того, на мопеде он катался без защитной экипировки. В отношении несовершеннолетнего нарушителя составили административный протокол. Родителей убедительно просят разговаривать с детьми и рассказывать о правилах дорожного движения.