Строительство дороги в районе «Дендрария» опровергли в мэрии Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Строительство дороги в районе Дендрария опровергли в мэрии Хабаровска. Предполагаемая трасса действительно обозначена на генплане города еще с 80-х годов прошлого века. В особенности якобы предстоящие работы обеспокоили владельцев гаражей, расположенных на территории, где вроде бы планируется стройка.

- Сделать в этом районе дорогу технически будет очень сложно. Под землей залегает коллектор крупного диаметра, который придется переносить, что стоит огромных денег, - рассказал Николай Жираков, заведующий сектором по организации и управлению дорожным движением городского управления дорог и внешнего благоустройства.

В 80-х годах дорога рассматривалась исключительно как гипотетический вариант. Ее наличие в генплане города вовсе не означает, что она там непременно появится. Отметим также, что власти намерены разработать проект по определению охранной зоны вблизи памятника природы краевого значения.