Сводка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 24 августа 2020 года: лечится 231 пациент Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 24 августа 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 354 человека. Из них у 231 человека подтвержден COVID-19. За последние сутки выписали 0 человек, госпитализировали 59 (из дома-интерната).

- В реанимационном отделении находится восемь пациентов. У четырех пациентов только подозревают COVID-19. Также лечение получают 119 человек с внебольничной пневмонией. За последние сутки поступил 21 пациент с пневмонией, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, амбулаторно лечатся 69 пациентов с COVID-19. Из них девять - это дети. Выписали по выздоровлению семь человек. Жителей города убедительно просят предпринимать противоэпидемические меры. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки. Горожан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями просят без особой необходимости не покидать свои дома и избегать мест массового скопления людей.