В Еврейской автономии ожидаются сильные дожди Фото: Ольга КИВА

В Еврейской автономии ожидаются сильные дожди. По прогнозам синоптиков, непогода разгуляется в ночь с 24 на 25 августа. Ожидается, что осадки начнутся во второй половине дня 24 августа.

- Из-за неустойчивой погоды могут возникать чрезвычайные ситуации, связанные с увеличением количества дорожных аварий на дорогах, возникновением пробок. Обильные осадки могут спровоцировать подтопление населенных пунктов дождевыми водами, а уровень воды на малых реках области может повышаться, как следствие, низкопойменные участки может подтопить, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Местных жителей убедительно просят позаботиться о сохранности урожая, перегнать домашний скот с низменных приусадебных участков. Убедительная просьба отказаться от сплавов, походов в лес, не выходите на воду на маломерных суднах.