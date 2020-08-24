Университет имени Шолом-Алейхема в ЕАО получит деньги на капитальный ремонт Фото: Правительство ЕАО

Приамурский университет имени Шолом- Алейхема в ЕАО получит деньги на капитальный ремонт. На сегодняшний день уже готов проект реконструкции университетских корпусов. К слову, некоторые здания вуза не ремонтировались более 50 лет. Самый старый корпус 1938-го года постройки.

- В этом году все усилия были направлены на улучшение условий проживания студентов. Капитально отремонтировать собираются два студенческих общежития, расположенных на Советской, 74, и Пионерской, 57, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

В рамках обновления студенческих общежитий приведут в порядок системы водоснабжения, электрику, восстановят санузлы и душ. Также планируют обустроить кухни и бытовые комнаты для студентов, поставить новые стиральные и сушильные машины, предусмотрят коворкинг- зоны для творческой деятельности. Сами общежития, возможно, окрасят в яркие цвета.