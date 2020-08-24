Нового министра строительства назначат в Хабаровском крае Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нового министра строительства назначат в Хабаровском крае. Об этом сообщил во время пресс- конференции Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора региона. Есть предположения, что пост займет Андрей Чекулаев, который ранее работал в должности первого заместителя министра.

Напомним, до недавнего времени министерство строительства Хабаровского края возглавлял Александр Шабовта. К слову, он уволился в июле 2019 года, после этого были только исполняющие обязанности министра.

Ранее сообщалось об отставках министра здравоохранения Александра Витько и министра спорта Семена Экшенгера. Известно, что последний будет заниматься новым проектом, связанным с объединением «СКА- Нефтяник», детско- юношеской школы и арены «Ерофей» в один блок.