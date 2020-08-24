Хабаровчанам покажут «Танковый вальс» и «Мазурку на БМП-2» Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Жителям и гостям Хабаровска покажут «Танковый вальс» и «Мазурку на БМП-2». Маневры можно будет увидеть во время военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет с 27 по 29 августа. Мероприятие состоится на аэродроме Центральный (Большой аэродром).

- Гости события смогут посмотреть лучшие образцы армейской авиации и военной техники. В планах провести демонстрацию пролеты самолетов и показательные выступления. Площадки форума будут открыты с 10:00 до 18:00 в течение трех дней, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Желающие ознакомятся с работой систем противовоздушной обороны, связи и радиоэлектронной борьбы. Бойцы инженерных войск покажут, как возводят железнодорожные пути. Будет и демонстрация разминирования с помощью специального инженерного комплекса. Также организуют выставку современного вооружения и военной техники и работу пункта отбора на военную службу по контракту. Посетителей мероприятия просят приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.