Бабушка рассказала, почему оставила внука одного на вокзале в Комсомольске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре транспортные полицейские задержали бабушку, которая оставила семилетнего внука на вокзале. Правоохранители нашли ребенка во время патрулирования перрона железнодорожного вокзала станции «Комсомольск». Он стоял с вещами около багажного отделения и был растерян.

- Мальчика доставили в дежурную часть. Он рассказал, что живет в Комсомольске-на-Амуре и ждет, когда его заберет мама. Он также сообщил, что приехал на вокзал на поезде вместе со своей бабушкой, у которой гостил на каникулах в одном из сел Вяземского района, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Бабушку вычислили, когда она уже ехала в пассажирском поезде «Комсомольск-Владивосток». Женщина рассказала, что опаздывала на обратный поезд и поэтому оставила внука на перроне вокзала. Она попросила за ним присмотреть постороннего человека. Мама же не смогла встретить сына вовремя, так как задержалась на работе.

Мальчика передали матери, а правоохранители проверяют факт оставления ребенка в опасности.