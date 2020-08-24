Погода на неделю в Хабаровском крае: 24-30 августа местами будет очень дождливо Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае синоптики обещают дождливые дни в период 24-30 августа 2020 года. Причина тому - циклон, во власти которого окажется регион. Согласно прогнозу обильные осадки и усиление ветра ожидаются 25 и 28 августа в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах, в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском и Ванинском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в Дальневосточном УГМС.

Сильные дожди могут спровоцировать кратковременные подтопления придворовых территорий, подъемы уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, дачных и приусадебных участков, сельхозугодий. Есть вероятность размытия грунтовых покрытий на местных дорогах, сбоев в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром.