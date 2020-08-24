Приезжий обокрал работника хабаровского кафе Фото: Тимур ХАНОВ

Полицейские в Хабаровске раскрыли кражу дорогостоящего мобильного телефона. О происшествии заявил 24-летний работник кафе. Он рассказал, что некто проник в мужскую раздевалку заведения и похитил из его рюкзака гаджет стоимостью более 50 тысяч рублей.

- Чтобы разобраться в ситуации, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Позже задержали 36-летнего безработного жителя Сахалинской области. Выяснилось, что фигурант проник в помещение раздевалки, воспользовавшись тем, что дверь не заперта. Похищенный телефон он продал на городском рынке за пять тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении приезжего возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможным наказанием для него может стать лишение свободы на срок до пяти лет. На время разбирательств злоумышленник будет находиться под стражей.