В заказнике Хабаровского края браконьеры сожгли рыболовные сети ФОТО: И. Жирикова

В заказнике «Ольджиканский» Хабаровского края браконьеры сожгли рыболовные сети. Нарушителей выявили на территории озера Чукчагирское во время рейда сотрудников заповедника «Комсомольский».

- В отношении браконьеров составили административные протоколы и протокол изъятия двух ставных сетей. При этом инвентарь для ловли рыбы нарушители сожгли по собственной инициативе в присутствии сотрудников отдела охраны заповедника. Об этом также составили соответствующий акт, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Кроме того, проверяющие провели небольшую уборку на территории заказника. Они вывезли шесть мешков мусора, в том числе старые аккумуляторы и ржавые металлические ящики. Все это осталось от рыбаков некогда работавшего колхоза.

Жителей края призывают соблюдать правила нахождения на заповедных территориях. Для посещения заповедников необходимо получить разрешение. На территории запрещено охотиться и ловить рыбу.