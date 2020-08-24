Бывшего замминистра транспорта арестовали в Хабаровске Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске под домашний арест отправили бывшего замминистра транспорта. По предварительным данным, подозреваемый через посредника получил полтора миллиона рублей от взяткодателя за назначение последнего на должность руководителя предприятия КГКУ «Хабаровскуправтодор».

- По ходатайству следствия в отношении взяткодателя и посредника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На сегодняшний следователи предпринимают действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ранее сообщалось о задержании главы «Хабаровскуправтодора» Александра Коренкова. Его обвиняют в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Также известно, что вечером 18 августа правоохранители и сотрудники ФСБ задержали бывшего исполняющего обязанности министра транспорта региона Максима Прохорова.