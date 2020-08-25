Обстановка в Хабаровском крае 25 августа 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 25 августа, ухудшение погоды будет в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах, а также в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Ванинском районах, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Ожидается сильный дождь и усиление ветра до 15-20 м/с.

В Хабаровске ночью +17 +19, днем +22 +24, ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. На юге края ночью +14 +21, днем +21 +26, ветер юго-западный 15-20 м/с. В центральных районах температура ночью +10 +20, днем +16 +24, ветер южный, юго-западный, юго-восточный 6-20 м/с. На севере края дожди, ночью +5 +16, днем +12 +21, ветер юго-восточный, северо-восточный 6-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае от 10 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заболевших коронавирусом 9593.

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