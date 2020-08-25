В Хабаровске открыли первую площадку для занятий керлингом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске открыли первую площадку для занятий керлингом. Ее создали на базе спортивной школы Хабаровского краевого центра развития хоккея «Амур». Для занятий на запасном поле «Платинум Арены» трансформировали борта и выделили отдельную ледовую площадку.

- Соглашение о сотрудничестве между министерством физической культуры и спорта Хабаровского края и Федерацией керлинга России подписали в декабре 2019 года. Стороны тогда договорились развивать в регионе керлинг. Со своей стороны Федерация керлинга России предоставила необходимое для игры оборудование, - рассказали в краевом минспорта.

Отмети также, что авторы инициативы развития керлинга в крае уверены, что этот вид спорта придется по душе жителям региона. На сегодняшний день уже идет набор мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 14 лет. Занятия будут проходить бесплатно. Подробнее сайте в разделе «Керлинг».