Гидрологи прогнозируют подъем уровня воды у Хабаровска Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Гидрологи прогнозируют подъем уровня воды у Хабаровска в период 28-30 августа. Ожидается, что Амур поднимется до отметки в 5-5,8 метра, что для города весьма неблагоприятно.

- По оценкам специалистов, при уровне воды около четырех метров под водой могут оказаться 30 дачных участков на островах близ города. Когда вода будет на отметке в пять метров, затопит уже около 700 дач, Если вода поднимется до 5,8 метров, затопит свыше полутора тысяч огородов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Речь идет преимущественно о домовладения, расположенных на улице Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская, Живописная, Флегонтова-Тимирязева, Ямская, переулке Заречный и проезде Кемеровский. На сегодняшний день в режиме боевой готовности находится техника предприятий благоустройства, создают запасы песка и щебня.