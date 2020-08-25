Обстановка в Хабаровске 25 августа 2020 года: дорожные работы, заболеваемость, отключения воды Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 25 августа 2020 года, в Хабаровске нет отключений холодной воды. Из-за ремонтных работ на подающем трубопроводе сегодня горячую воду отключили потребителям в Железнодорожном районе. С 8:30 до 19:00 горечей воды не будет в домах на переулках Саратовский, Дежнева, на улицах Саратовская, Кирпичная и Карла Маркса.

- За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 102,2 кубометра мусора, случилось 46 дорожных аварий, за неправильную парковку эвакуировали 18 автомобилей. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 726 раз, - прокомментировали в городской администрации.

Сегодня запланированы дорожные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Тихоокеанская, Южная, в переулке Смены и на проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения.

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки коронавирус выявили у 45 жителей Хабаровска. Общее число заболевших с начала пандемии в краевом центре 6841 человек.