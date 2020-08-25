В Хабаровске осудят подозреваемого в краже табачных изделий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудят мужчину, обвиняемого в хищении табачных изделий. По версии следствия, мужчина ночью пробрался в киоск на проспекте 60-летия Октября. Он выломал рольставни, вынес часть похищенного имущества, вернулся за оставшейся продукцией, но его задержали работники частного охранного агентства. Злоумышленника передали приехавшему на вызов экипажу полиции.

- В отношении фигуранта завели и расследовали уголовное дело по статье «Покушение на кражу чужого имущества с незаконным проникновением в помещение». На сегодняшний день разбирательства уже закончились, материалы дела направили в суд на рассмотрение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим, что за совершение данного преступления мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.