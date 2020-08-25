В Хабаровске с утра эвакуируют детские сады Фото: Ольга КИВА

В Хабаровске с утра эвакуируют детские сады. Причина тому - сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на территории дошкольных учреждений. Воспитатели уже информируют родителей и просят по возможности забрать детей.

- Я узнала об эвакуации после 10 часов утра. Детей эвакуировали в школу №85. Бросила все, побежала ребенка забирать. Их там разместили в классных аудиториях. На входе в школе встречали, объясняли - куда пройти, где забрать детей, - рассказывает мама одного из воспитанников Ольга Иванова.

Напомним, последняя волна лжеминирований в детских садах прокатилась на прошлой неделе. В общей сложности эвакуировать тогда пришлось 12 тысяч 732 ребенка и 2273 сотрудника. Сотрудники экстренных служб проверили здания на предмет нахождения взрывных устройств. Факты минирования ни в одном из садиков не подтвердились.