В Хабаровском крае продолжают искать пропавшего на реке Урми рыбака Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае продолжают искать пропавшего на реке Урми рыбака. Спасатели работают в 25 километрах от населенного пункта Кукан. За прошедшие сутки вместе с полицейскими они обследовали 18 километров береговой полосы, заломы и скопления наносного мусора. В общей сложности осмотрели уже 85 километров территории. Поиски результатов не дали. Работа продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что сигнал о помощи поступил спасателям от отдела МВД России по Хабаровскому району. Изначально было известно, что гражданин 1981 года рождения пропал в акватории реки Урми. Предварительно сообщалось, что его лодка перевернулась. До настоящего момента местонахождение рыбака неизвестно. В поисках задействовали девять человек личного состава и четыре единицы техники.

Жителей края просят сохранять бдительность при нахождении рядом с водоемами, особенно в плохую погоду.