Приезжие из Смоленска обокрали хабаровскую пенсионерку Фото: Олег ЗОЛОТО

Приезжие из Смоленска обокрали хабаровскую пенсионерку. Такой версии придерживается официальное следствие. По предварительной информации, фигурантки представились потерпевшей сотрудницами социальной службы. Они рассказали, что в ближайшее время в квартирах пожилых жителей района будут бесплатно проводиться ремонты, и им надо осмотреть жилье.

- Оказавшись в квартире, обвиняемые сообщили, что в стране идет обмен старых денежных знаков на новые. Они попросили показать наличные, и женщина продемонстрировала сверток, где хранила 60 тысяч рублей личных накоплений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Эти-то деньги и умыкнули мнимые работницы социальной службы, пока женщина была на кухне, и скрылись. Потерпевшая обратилась в полицию. Вскоре подозреваемых задержали. Одной из них 52 года, второй 43. Ранее их привлекали к уголовной ответственности за кражи. В отношении женщин уже началось очередное разбирательство.