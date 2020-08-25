Сбербанк в Хабаровском крае запустил конкурс студенческих историй «Герои моего города»

О героях-дальневосточниках при поддержке Сбербанка выпущено уникальное издание

Студентам краевых вузов необходимо снять историю о герое Великой Отечественной войны, именем которого названа одна из улиц в родном поселке или городе студента. Свои видеоистории ребятам нужно разместить в собственном инстаграм-аккаунте под хештегом #героимоегогорода.

Видеоистории участников конкурса принимаются до 31 августа 2020 года. Победителям будут вручены памятные подарки - настольные игры «Победа».

Эта военно-историческая игра создана благотворительным фондом «Память поколений». Игра способствует развитию логики и системного мышления, а также знакомит с событиями и фактами Великой Отечественной войны.

- Вслед за юбилеем победы советского народа над фашистской Германией, в сентябре мы готовимся отмечать 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Для нас, дальневосточников, это особенная дата, потому что окончательная точка в этой кровопролитной войне была поставлена именно на Дальнем Востоке после разгрома Квантунской армии Японии. Организуя конкурс «Герои нашего города», мы хотим напомнить молодежи о тех далеких событиях. Важно, чтобы несмотря на прошедшие 75 лет память о подвиге героев жила, а слова благодарности нашим прадедам звучали через поколения - отметила Наталья Красулина - управляющая головным отделением по Хабаровскому краю ПАО «Сбербанк».