Врио губернатора Хабаровского края ответит на вопросы предпринимателей ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края ответит на вопросы предпринимателей. Заседание совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата состоится 28 августа. Обсудить планируют развитие общественного транспорта и рынка газомоторного топлива, добросовестную конкуренцию в социальной сфере и развитие частной системы здравоохранения, участие бизнеса в реализации национальных проектов. Об этом рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края.

Участвовать в дискуссии можно будет дистанционно, на странице мероприятия в Instagram, начало прямого эфира в 11:00. Кроме того, вопросы в указанных сферах можно направить на электронную почту sovet-27@yandex.ru до 27 августа с пометкой «На Совет». Часть из них озвучат на самом заседании, остальные направят органам власти края для проработки. Пожалуйста, не забывайте указать ФИО, должность и контактные данные (электронный адрес и телефон) для обратной связи.