На набережной Хабаровска появляются таблички «Проход закрыт» ФОТО: ДССХК

На набережной Хабаровска появляются таблички «Проход закрыт». Это вынужденная ограничительная мера в связи с подъемом уровня воды в реке Амур. На сегодняшний день вода подошла к нижней прогулочной части центральной набережной.

По данным на утро 25 августа 2020 года, уровень воды у Хабаровска был на отметке в 390 сантиметров. По прогнозам гидрологов, подъем ожидается в период с 28 по 30 августа.

- В прошлом году на стадионе имени Ленина устанавливали водоналивную дамбу, чтобы избежать наводнения. Задействовали порядка 30 единиц техники, завезли более 300 кубометров песка. Сейчас нижняя прогулочная часть набережной закрыта, проходы к ней перегорожены и установлены специальные таблички с надписью «Проход закрыт», - рассказали в Дирекции спортивный сооружений Хабаровского края.

Жителей и гостей города просят сохранять бдительность во время прохождения паводка.