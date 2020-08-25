В заповеднике ЕАО установили первую профессиональную метеостанцию ФОТО: заповедник «Бастак»

В заповеднике ЕАО установили первую профессиональную метеостанцию. Она будет находиться на территории кластерного участка «Центральный» заповедника «Бастак». С ее помощью будут фиксировать данные о температуре воздуха и почвы, относительной влажности воздуха, скорости и направления воздушного потока, атмосферном давлении, количестве и интенсивности осадков.

- Метеостанцию решили установить в районе произрастания кедрово-широколиственных лесов. Данные, полученные с ее помощью, будут использовать в исследованиях, - рассказали в заповеднике «Бастак».

Благодаря обустроенному метеорологическому посту, сотрудники заповедника «Бастак» смогут собирать и обрабатывать метеоданные, хранить и анализировать информацию в режиме реального времени, оценивать изменения климатических показателей данной территории. К слову, новая метеостанция также будет подспорьем отделу охраны, например, при организации противопожарного патрулирования.