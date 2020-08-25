Интернаты и дома ветеранов в Хабаровском крае проверят после вспышки COVID-19 Фото: Правительство Хабаровского края

Интернаты и дома ветеранов в Хабаровском крае проверят после вспышки COVID-19. Напомним, инцидент случился в Комсомольском-на-Амуре доме-интернате для престарелых и инвалидов. Часть пациентов - это 37 человек, санавиацией перевезли в Хабаровск и поместили в городскую больницу №11.

- Инцидент стал поводом для масштабной проверки всех стационарных учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения края. Внимание обращать будут на соблюдение санитарных норм, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в стационарном учреждении COVID-19 лабораторно подтвердился у 195 человек, в том числе у 27 работников. Всего в доме-интернате 414 постояльцев. Все инфицированные находятся в медучреждениях Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. При этом большинство зараженных болеют бессимптомно.

Власти намерены организовать в Городе юности обсерваторы минимум на 100 человек с учетом возможного прироста инфицированных, а также решить вопрос увеличения объемов тестирования в Комсомольске-на-Амуре.