Детские сады в Хабаровске вернулись в докоронавирусный режим работы Фото: Мария ЛЕНЦ

Детские сады в Хабаровске вернулись в докоронавирусный режим работы. С 24 августа в дошкольные учреждения вернулись 21 тысяча детей. Работу возобновили 989 групп. На карантин пока закрыты садики №№138 и 38 и садик «Родничок».

- Дети, не имеющие явных признаков заболеваний и не посещавшие садики более пяти дней, например, отдыхали с родителями, могут приходить в группу без медицинских справок от терапевтов. Документы понадобятся, если ребенок находился в контакте с инфекционными больными. В группы не допустят детей с малейшими признаками недомогания, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.

Родителей просят заранее уведомлять воспитателей о том, что ребенок вместе с ними находится на отдыхе, а после «каникул» - о том, что малыш полностью здоров. Тогда воспитанника допустят в группу без справки от врача.