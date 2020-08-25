В Комсомольске-на-Амуре расследуют уголовное дело за дачу взятки начальнику Фото: Иван ВИСЛОВ

В Комсомольске -на- Амуре расследуют уголовное дело за дачу взятки начальнику. По версии следствия, мужчина в 2020 года передал должностному лицу из числа руководства Комсомольской дистанции пути взятку. Фигурант заплатил 50 тысяч рублей за помощь в трудоустройстве.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления СК России, пока в рамках уголовного разбирательства идет предварительное следствие, собирают доказательственную базу.

Ранее сообщалось о других коррупционных преступлениях. В Хабаровске под домашний арест отправили бывшего замминистра транспорта. По предварительным данным, подозреваемый через посредника получил полтора миллиона рублей от взяткодателя за назначение последнего на должность руководителя предприятия КГКУ «Хабаровскуправтодор». Разбирательства по этим уголовным делам на сегодняшний день продолжаются.