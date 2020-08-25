Под Хабаровском дороги стали безопасными и качественными ФОТО: Администрация Хабаровского района

Под Хабаровском отремонтировали дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работу выполнили в рамках нацпроекта на улицах Речная, Амурская, Мира, Таежная в селе Виноградовка, улице Алексеевская в селе Мичуринское и улицы Пионерская в селе Воронежское-2. Идут работы на дорогах «Подъезд к селу Константиновка» (в границах сел Галкино и Константиновка), «Подъезд к селу Свечино» и «Подъезд к селу Лесное».

- Не обошлось без эксцессов. Из-за недобросовестного ремонта автодорог в районной администрации решились на расторжение муниципальных контрактов с двум подрядчиками. Сейчас проводят повторные конкурсные процедуры на выполнение работ по ремонту остальных 20 автомобильных дорог, - рассказали в администрации районной администрации.

Напомним, в Хабаровском районе в 2020 году приведут в порядок 31 объект на общую сумму 198 миллионов рублей. Работы планируют завершить до 31 октября.