В Комсомольске-на-Амуре автобусы маршрута №7 поедут через Северный городок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Комсомольске -на- Амуре автобусы маршрута №7 поедут через Северный городок. Общественный транспорт начнет курсировать по новым правилам с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Движение по маршруту будет осуществляться по нерегулируемому тарифу. Расписание теперь будет выглядеть так:

- с поселка «Старт» автобусы будут отправляться в 7:13, 9:53, 13:13, 15:48, 17:10, 18:13, 19:00 и 20:50.

- с Автовокзала в рейсы будут отправляться в 7:00, 9:15, 15:45 и 18:15.

Отметим также, что автобусный маршрут №8, следующий по маршруту «Автовокзал-Северный городок» временно прекращает свою работу. Более подробную информацию по работе общественного транспорта можно узнать в диспетчерской службе по телефону 51-13-13. Жителей города просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.