Бдительные педагоги в Хабаровском крае потребовали лишние справки перед 1 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Бдительные педагоги в Хабаровском крае потребовали лишние справки перед 1 сентября. В свете этого события региональный минздрав дал объяснения.

- Для посещения школы с 1 сентября справка об отсутствии контактов ребенка с больными COVID-19 не требуется, - прокомментировали в министерстве. - Дети, контактирующие с зараженными коронавирусом и без того находятся в поле зрения медиков и санитарных служб. Медики самостоятельно отработают проблему их недопуска в коллективы.

Напомним, дети, не имеющие явных признаков заболеваний и не посещавшие садики более пяти дней, например, отдыхали с родителями, могут приходить в детские сады без медицинских справок от терапевтов. Однако детей с малейшими признаками недомогания в группы не допустят. Родителей просят заранее уведомлять воспитателей о том, что ребенок вместе с ними находится на отдыхе, а после «каникул» - о том, что малыш полностью здоров.