В Хабаровске с самолета сняли курившего на борту пассажира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске с самолета сняли курившего на борту пассажира, жителя Алтайского края. По предварительной информации, воздушное судно выполняло рейст «Петропавловск-Камчатский - Хабаровск». Нарушителя привлекли к административной ответственности. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска от сотрудника аэропорта.

- Нарушителя встретили правоохранителя. Они доставили 33-летнего пассажира в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

Курильщика привлекли к административной ответственности за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Жителей и гостей города убедительно просят уважать других людей, не курить и не употреблять спиртное в общественных местах. Помните, за нарушение правил предусмотрена административная ответственность.