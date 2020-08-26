Обстановка в Хабаровском крае 26 августа 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Борис КОКУРИН

Сегодня, 26 августа, в Хабаровске ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью +17 +19, днем +26 +28, ветер юго-западный 5-10 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков, ночью +14 +19, днем +25 +31, ветер юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ночью +8 +20, днем +21 +28, ветер южных направлений 5-10 м/с. На севере края ночью дожди, днем без существенных осадков, ночью +5 +15, днем +12 +23, ветер северных направлений, восточный 5-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 9593.