Прогноз по коронавирусу в Хабаровске: говорить о том, что справились с COVID-19, преждевременно Фото: Администрация Хабаровска

Власти Хабаровска обсудили ситуацию по коронавирусу и озвучили свое мнение - COVID-19 не спешит покидать краевой центр. За последние сутки в Хабаровском крае выявили 68 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 71,3 процента от общего числа заболевших - это жители Хабаровска.

- Коэффициент распространения заболевания в краевом центре достиг 0,98, а в крае - единицы. То есть наблюдается относительная стабилизация эпидемиологической ситуации, но говорить о том, что справились с COVID-19, преждевременно, - сообщила Елена Лагошина, заместитель мэра города по социальным вопросам.

Отметим также, что городские власти намерены и проводить противоэпидемические мероприятия в прежнем режиме. Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки, проветривать помещения и делать влажную уборку.