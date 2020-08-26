В Хабаровске осудили хозяина нарколаборатории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудили хозяина нарколаборатории. Из материалов дела следует, что 31-летний подсудимый купил 86 граммов мефедрона и собирался сбыть его, оборудовав тайник. Планы злоумышленника спутали полицейские, устроившие обыск и изъявшие у него наркотик.

- Во время обыска на квартире осужденного нашли вещество, в составе которого было более 840 граммов мефедрона. Оно находилось в полимерных пакетах, тарелках и противнях. Также изъяли прекурсоры, ограниченные в свободном обороте, и другие вещества, с помощью которых он самостоятельно изготавливал наркотические средства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Также полицейские нашли лабораторную посуду, шприцы, вытяжной шкаф, в котором изготавливался наркотик, электронные весы и пакетики для фасовки вещества.

Был суд - мужчину признали виновным и постановили лишить его свободы на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Попытка обжаловать решение суда оказалась неудачной. Приговор вступил в силу.