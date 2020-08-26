В ЕАО доставят защитные средства и дезинфицирующее оборудование для детсадов Фото: Мария ЛЕНЦ

В ЕАО доставят защитные средства и дезинфицирующее оборудование для детсадов. Воздухоочистители и ультрафиолетовые бактерицидные облучатели поступят уже на днях. Благодаря этому оборудованию дошкольные учреждения и школы заработают в штатном режиме.

- На закупку из областного бюджета потратили 58 миллионов рублей. На сегодняшний день уже пришли первые партии масок, перчаток и дезинфицирующих жидкостей. Ожидается доставка оборудования из Москвы, которое установят в детских садах, школах и спортивных школах, а также в социальных и культурных учреждениях, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что учреждения общепита в регионе заработают буквально завтра-послезавтра, а детские сады - с начала следующей недели. Жителей области призывают соблюдать противоэпидемические меры - не нарушайте масочный режим и социальную дистанцию! В учреждениях должны присутствовать стационарные или переносные санитайзеры.