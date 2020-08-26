В Хабаровске осудят замначальника железнодорожной станции за взятки Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Хабаровске осудят замначальника железнодорожной станции за взятки. По предварительной информации, фигурантка получила в общей сложности 13 миллионов рублей за период с 2015 по 2019 годы.

По версии следствия, обвиняемая регулярно получала деньги от представителей транспортных компаний. Суммы варьировались от 130 тысяч рублей до 12,6 миллиона рублей. За вознаграждение фигурантка должна была обеспечить приоритетную организацию маневровой работы по подаче или уборке железнодорожных вагонов, а также выгрузку товара без проведения проверок на его соответствие оплаченному тарифу

- На время следствия на имущество, принадлежащее обвиняемой, наложен арест, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. - На сегодняшний день материалы уголовного дела уже передали в суд для рассмотрения.

Отметим также, что уголовные дела возбудили и в отношении взяткодателей. При этом два из них уже рассматриваются в суде, расследование третьего на завершающей стадии.