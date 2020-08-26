В Биробиджане начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане начали строить физкультурно- оздоровительный комплекс открытого типа. Он будет находиться близ школы №5. Работу выполнят в рамках нацпроекта «Демография». Предполагается, что на территории комплекса обустроят спортплощадку с беговой дорожкой, тренажерами и не только.

- Подрядчики уже занимаются подсыпкой и выравниванием площадки будущего физкультурно -оздоровительного комплекса, - рассказал мэр областной столицы Биробиджана Александр Головатый. - Специалисты проводят разбивочные работы, а именно определяют места посадки спортивных сооружений. Также идут работы по обустройству ливневой канализации.

Когда основание ФОКОТа будет готово, начнут монтировать спортоборудование. Аукцион на поставку и шефмонтаж спортивного инвентаря выиграли две организации: одна из них хабаровская. Планируют, что в этом году строительство комплекса будет завершено.