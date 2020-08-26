В Хабаровске арестовали уклониста от обязательных работ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске арестовали уклониста от обязательных работ. Теперь у мужчины будет трое суток, чтобы подумать над своим поведением. По предварительной информации, отработать он должен был 32 часа за то, что не соблюдал административные ограничения и не выполнял обязанности, устанавливаемые при административном надзоре.

- Судебный пристав-исполнитель отдела вынес постановление, согласно которому горожанина направили в муниципальное автотранспортное предприятие. Там-то он и должен был отработать обозначенное время, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Однако нарушитель не спешил выполнять требования и в установленный период без уважительной причины не выполнял обязательные работы. Мало того, он скрывался от судебного пристава-исполнителя. В отношении него составили административный протокол, позже суд признал его виновным в уклонении от отбывания обязательных работ и назначил арест.