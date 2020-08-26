Пешеход попал под машину на улице Шевчука в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Пешеход попал под машину на улице Шевчука в Хабаровске. По предварительной информации, пострадавший шел по «зебре» на красный свет, когда его сбила машина Lexus RX300. Автомобиль двигался со стороны улицы Оборонной в сторону переулка Молдавского. Наезд случился в районе перекрестка улицы Шевчука и переулка Трубный.

- Пострадавшему понадобилась помощь врачей. В отношении него составили административный протокол, - рассказал информированный источник.

Отметим также, что за рулем иномарки находилась автолюбительница, стаж вождения которой с 2003 года. На момент происшествия она была трезва.

Автолюбителей города и пешеходов убедительно просят быть предельно внимательными при управлении автомобилем. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора, уважайте других участников дорожного движения.