Хабаровские дорожники будут работать дольше Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские дорожники будут работать дольше. График работ корректируют из-за непогоды. На сегодняшний день ремонт магистралей выполнен на 70 процентов. Рабочие занимаются выемкой грунта, устройством основания автотрасс, укладкой ливневых лотков.

- Удлиненный график работ введут, чтобы наверстать упущенное время из-за дождей, - рассказал Александр Васильев, заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства. - На сегодняшний день работы закончились на улицах Муравьева-Амурского и Знаменщикова, в переулке Зеленоборский, на Восточном шоссе и на других объектах.

К слову, сейчас продолжают ремонтировать улицу Николаевскую, которая проходит через частный сектор. Здесь появился ровный асфальт и система водоотведения. Кроме того, в этом году планируют завершить масштабную реконструкцию улицы Краснореченской на участке от улицы Богачева до Прогрессивной протяженностью в 1,8 километра.