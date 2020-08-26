Чиновника в Хабаровском крае наказали за отказ в предоставлении жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновника в Хабаровском крае наказали за отказ в предоставлении жилья. По предварительной информации, инцидент случился в Ванинском районе. Установлено, что в нарушение требований закона в администрации поселения отказали заявителю в заключении договора специализированного найма жилья на новый срок контракта. Объяснили это тем, что семья не включена в списки первоочередного расселения из аварийных домов.

- По итогам прокурорской проверки главе поселения внесли представление. По результатам его рассмотрения недочеты не устранены, ответ в прокуратуру в установленные сроки не направлен, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Главу поселения привлекли к административной ответственности за невыполнение требований прокурора и выписали ему штраф, который, кстати, уже оплачен. Также в суд направили иск о признании незаконными действий администрации городского поселения «Рабочий поселок Октябрьский». Требования суд удовлетворил. В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме.