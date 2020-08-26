Сводка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 26 августа 2020 года: лечатся 226 пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 26 августа 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находится 351 человек. Из них у 226 подтвержден COVID-19. За последние сутки выписали пять человек, госпитализировали восемь, скончался один.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находится 13 пациентов. Также у 14 пациентов, контактировавших с зараженными, только подозревают коронавирус, - прокомментировали в городской администрации.

Кроме того, лечение получают 111 пациентов с внебольничной пневмонией. За последние сутки с таким заболеванием госпитализировали семь пациентов. Амбулаторно лечатся 84 пациента с COVID-19, из них 11 - это дети. Выписали по выздоровлению двух человек.

Жителей Города юности убедительно просят принимать противоэпидемические меры. Избегайте мест массового скопления людей, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки.