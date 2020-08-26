Уровень Амура у Хабаровска 26 августа 2020: вода на отметке 404 сантиметра Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 26 августа 2020 года, составил 404 сантиметра. Такие данные зафиксировали утром. Специалисты отмечают, что в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 25-30 сантиметров. Кроме того, по последним данным, затоплены поймы реки Амур от Хабаровска до села Богородское, а также поймы рек Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь на глубину 0,1-2,7 метра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, отмечают прохождение гребня паводка на реке Тунгуска у села Архангеловка. Пойма затоплена на глубину 2,7 метра без ущерба. На реке Кур у села Новокуровка, на реке Уссури в пределах края отмечают спад уровня воды.

Жителей Хабаровска убедительно просят быть бдительными во время прохождения паводка. Пожалуйста, воздержитесь от купания, не выходите в акватории на плавсредствах.