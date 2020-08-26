В Хабаровском крае одновременно ищут двух пропавших в лесу людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае одновременно ищут двух пропавших в лесу людей. Поисковые работы развернулись в Ульчском и Советско-Гаванском районах. В первом случае в районе населенного пункта Де-Кастри пропала женщина 1958 года рождения. Она ушла за грибами в лес в районе поселка и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно. На данный момент уже обследовали восемь квадратных километров лесополосы. Пока результатов нет, поиски продолжаются.

- В Советско-Гаванском районе близ населенного пункта Гатка пропал мужчина 1940 года рождения. Он пошел собирать дикоросы и до настоящего момента не вернулся. Спасатели и полицейские уже обследовали полторы тысячи квадратных километров леса. Результатов пока тоже нет, но поиски продолжаются, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.